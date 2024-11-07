Рынок акций РФ в целом пока остается во власти негативных фундаментальных факторов - "Велес Капитал"

Российский фондовый рынок в целом пока остается во власти прежних негативных фундаментальных факторов, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Индекс Мосбиржи показал краткосрочную слабость, но при этом не закрыл образовавшийся накануне "гэп", что предвещает движение к 2624 пунктам в ближайшие сессии. Российский рынок, как и зарубежные, определяется с направлением движения и следит в том числе за динамикой цен на нефть, в целом оставаясь во власти прежних негативных фундаментальных факторов, среди которых находится высокая процентная ставка ЦБ РФ", - пишет эксперт в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.