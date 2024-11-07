"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Самолета с целью 1100 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции ГК "Самолет" с целью 1100 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,65%, стоп-приказ: 1548 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Эмитент осуществляет полный бизнес-цикл: от приобретения земельного участка, проектирования и получения разрешения на строительство до ввода в эксплуатацию готового объекта недвижимости. В условиях сокращения льготной ипотеки и высоких процентных ставок компания может испытывать трудности как с обслуживание долга, так и с продажей новых квартир на этапе строительства", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки движутся в нисходящем тренде, от текущего локального отката сохраняется потенциал его продолжения. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1548 руб. риск на портфель составит 1,31%", - указывают в "Финаме".

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