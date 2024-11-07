Сценарий подъема ставки ЦБР до 23% в декабре более чем реален - Альфа-банк

Сценарий повышения ключевой ставки Банка России до 23% годовых по итогам заседания 20 декабря 2024 года более чем реален, считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и экономист Валерия Кобяк.

ЦБ РФ опубликовал резюме решения по ключевой ставке по итогам заседания 25 октября 2024 года, на котором было принято решение поднять ее до 21% годовых. Документ транслирует жесткий настрой регулятора, констатируют эксперты: обсуждение было сфокусировано на усилении инфляционного давления, на повестке дня был сценарий повышения ставки до 22%, однако этот вариант был отклонен на фоне опасений, что резкое повышение может привести к росту волатильности на финансовых рынках.

Кроме того, отмечают аналитики, регулятор предпочел дать рынку жесткий сигнал, чтобы, с одной стороны, не сформировать у рынка преждевременные ожидания касательно завершения цикла ужесточения монетарной политики, и, с другой стороны, чтобы подчеркнуть высокую вероятность повышения ставки на декабрьском заседании.

Резюме обсуждения ставки демонстрирует, что сценарий повышения ставки до 23% на заседании 20 декабря 2024 года более чем реален, заключают Орлова и Кобяк.

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