"Финам" рекомендует покупать акции Amgen с прогнозной ценой $386,1

"Финам" рекомендует покупать акции Amgen с прогнозной стоимостью $386,1 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 20,9% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Биотехнологический гигант вполне удачно отчитался за третий квартал и обнадежил инвесторов перспективой появления важных новостей по части R&D конца текущего года - разработки в области метаболических нарушений, таких как ожирение и диабет второго типа, стали приоритетными для компании с учетом злободневности этой сферы исследований и колоссального потенциала данного рынка, который может превысить $150 млрд в перспективе десятилетия. Мы предполагаем, что инвесторы могут стать благосклонными к акциям Amgen в ожидании хороших новостей по части новых разработок в обозримые месяцы, - пишет эксперт. - Дивидендная доходность у эмитента составляет 2,8% NTM и заметно превосходит среднеотраслевые уровни. Компания повышает дивиденды двенадцать лет кряду. На данном этапе акции Amgen существенно недооценены по отношению к аналогам по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и P/S (NTM)".

К рискам для компании, по мнению Саидовой, можно отнести дальнейшее усиление конкуренции со стороны препаратов-аналогов в долгосрочной перспективе и риск недостаточной результативности клинических испытаний препарата от ожирения.

Amgen - американская биотехнологическая компания, занимающаяся исследованиями, разработкой и производством лекарственных препаратов методами клеточной и молекулярной биологии.

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