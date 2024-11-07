Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2640-2690п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 2640-2690 пунктов на торгах в четверг, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Поддержку нашему рынку могут оказать восстановившиеся цены на нефть, так как стоимость марки Brent вернулась выше $75 за баррель. Однако откат индекса от максимумов среды пока не указывает на готовность рынка к продолжению роста. В фокусе внимания остаются риски дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ", - указывает эксперт в комментарии.

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