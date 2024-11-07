Вероятно сохранение попыток дальнейшего отскока рынка ОФЗ - ПСБ

Вероятно сохранение попыток дальнейшего отскока рынка рублевых гособлигаций, однако сигналов для уверенного разворота пока по-прежнему нет, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Ожидаемый отскок индекса RGBI на итогах выборов в США реализовался - доходность индекса снизилась на 18 б.п. (до 18,96% годовых), объем торгов по бумагам индекса восстановился до средних значений (примерно 9 млрд руб.), констатирует эксперт.

Ограничивают потенциал дальнейшего восстановления индекса повышенные инфляционные риски - в соответствии с опубликованным в среду резюме по итогам прошедшего заседания ЦБ РФ вероятность повышения ставки в декабре остается крайне высокой, указывает Грицкевич.

Результаты аукционов также говорят о сохранении осторожности инвесторов, обращает внимание эксперт ПСБ - аукцион по флоатеру был признан несостоявшемся, а 15-летний выпуск ОФЗ-ПД был размещен на скромные 4,9 млрд руб.

"Ожидаем сохранения попыток дальнейшего отскока рынка ОФЗ, однако сигналов для уверенного разворота пока по-прежнему нет", - заключает аналитик банка.

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