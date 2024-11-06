"БКС МИ" открыл торговую идею "Лонг в акциях Газпрома"

"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею "Лонг в акциях "Газпрома" (MOEX: GAZP) с ожидаемой доходностью 10% за три месяца, говорится в обзоре инвесткомпании.

Аналитики выделяют сразу три краткосрочных катализатора для бумаг "Газпрома": отмена надбавки к НДПИ, рост цен на газ в Европе в случае холодной зимы, а также улучшение дивидендных перспектив (ожидание роста коэффициента дивидендных выплат до 50% на фоне снижения долговой нагрузки компании).

Кроме того, сильным драйвером роста выручки и акций "Газпрома" может стать заключение новых контрактов с торговыми партнерами, отмечают эксперты.

В долгосрочной перспективе аналитики позитивно смотрят на бумаги компании, прогнозная стоимость составляет 190 рублей за штуку (потенциал роста - 47%).

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