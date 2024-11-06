"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Ozon с прогнозной стоимостью на уровне 5021 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Артема Михайлина.

"Эмитент представил финансовые результаты за 3К24, которые обошли консенсус аналитиков почти по всем основным метрикам. Прогноз по росту оборота на текущий год был скорректирован, и теперь в Ozon ожидают, что показатель увеличится на 60-70% г/г вместо роста около 70% г/г ранее. При этом в 2024 году по-прежнему ожидается положительная EBITDA", - отмечает эксперт в комментарии.

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