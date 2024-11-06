"Финам" понизил рейтинг акций Tesla до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Tesla с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $207 за штуку, что предполагает потенциал снижения 18%, сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"Эмитент недавно опубликовал финансовые результаты за 3К24, которые оказались лучше ожиданий рынка, также компания провела презентацию долгожданного роботакси. Краткосрочные перспективы Tesla улучшились, однако долгосрочные перспективы с момента расчета оценки (март 2024 года) ухудшились как в части выручки, так и рентабельности. Наша оценка получена методом дисконтированных денежных потоков", - указывает эксперт.

Tesla - производитель одноименных электромобилей, систем генерации и хранения энергии, разработчик ИИ.

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