Прогнозная цена бумаг Ozon на горизонте года - 4305 руб. - ПСБ

Прогнозная стоимость бумаг Ozon на горизонте года составляет 4305 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

Эксперт отмечает, что компания неплохо отчиталась за 3К24 по МСФО. Эмитент ожидает, что GMV по итогам текущего года вырастет на 60-70%, что чуть сдержаннее первоначального прогноза, скорр. EBITDA, по прогнозу Ozon, окажется положительной.

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