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06 ноября 2024 года 16:00
Прогнозная цена бумаг Ozon на горизонте года - 4305 руб. - ПСБ
Прогнозная стоимость бумаг Ozon на горизонте года составляет 4305 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. Эксперт отмечает, что компания неплохо отчиталась за 3К24 по МСФО. Эмитент ожидает, что GMV по итогам текущего года вырастет на 60-70%, что чуть сдержаннее первоначального прогноза, скорр. EBITDA, по прогнозу Ozon, окажется положительной. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-OZON-АКЦИИ/ADS-ПРОГНОЗ
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