"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Россети Ленэнерго с целью 211 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Россети Ленэнерго" с целью 211 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,2%, стоп-приказ: 192 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"У эмитента чистая денежная позиция, что позволяет ей генерировать дополнительную прибыль за счет роста процентных доходов при высокой ключевой ставке. С 1 июля произошло повышение тарифов, что благоприятно отразится на операционных доходах компании во второй половине 2024 года", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции вышли из среднесрочного нисходящего канала. Идея на рост бумаги с целью 211 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 192 руб. риск на портфель составит 0,24%", - указывают в "Финаме".

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