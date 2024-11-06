Значимых факторов для устойчивого снижения доходностей ОФЗ пока нет - Райффайзенбанк

Значимых факторов для устойчивого снижения доходностей рублевых гособлигаций в настоящее время не видно, сообщается в материале аналитиков Райффайзенбанка.

Инверсия кривой за месяц существенно усилилась на фоне пересмотра ожиданий по траектории ключевой ставки (короткий участок вырос на 200-210 б.п., средний - на 89-165 б.п.). При этом, возможно, рынок сделал излишне консервативные выводы по итогам заседания ЦБ РФ (сейчас инвесторы закладывают консервативный сценарий регулятора по инфляции и ставке), в результате чего длинные выпуски оказались перепроданными. За последние дни их коррекция была наиболее мощной, 20-30 б.п. вниз по доходности, - пишут эксперты. - Индекс RGBI, кажется, нащупал "дно", оттолкнувшись от минимумов в 96 пунктов, и перед аукционом Минфина в среду наблюдается его заметный рост. Скорее всего, в таких условиях размещения ОФЗ будут проходить более комфортно. Тем не менее инфляционные риски остаются крайне высокими, и с учетом жесткой позиции ЦБ мы не видим значимых факторов для устойчивого снижения доходностей".

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