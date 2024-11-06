"КИТ Финанс Брокер" подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 290 руб

"КИТ Финанс Брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций Сбербанка на уровне 290 рублей за штуку на фоне нейтральной оценки финансовых результатов эмитента за 9М24 по МСФО, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании.

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