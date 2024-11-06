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06 ноября 2024 года 11:51
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 290 руб
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций Сбербанка на уровне 290 рублей за штуку на фоне нейтральной оценки финансовых результатов эмитента за 9М24 по МСФО, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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