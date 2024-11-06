Риски возврата рубля к 13,7 руб. за юань в целом пока сохраняются - банк "Санкт-Петербург"

Риски возврата курса валютной пары юань/рубль к уровню 13,7 руб. за юань в дальнейшей перспективе в целом пока сохраняются, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Если цифры от Минэнерго США в среду подтвердят оценки API, то цены на нефть марки Brent рискуют протестировать отметку в $74 за баррель, говорится в материале экспертов.

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