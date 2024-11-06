"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 331 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика Ляйсян Седовой.

"При оценке справедливого уровня акций эмитента мы использовали две модели: дисконтирования дивидендов (DDM) и остаточной стоимости (RI). Далее из полученных результатов мы взяли среднее, которое совпало с нашим текущим таргетом - 331 рубль за штуку. Мы сохраняем его на этом уровне, а вместе с ним и рекомендацию "покупать". Потенциал роста на горизонте года - почти 40% (плюс возможная двузначная дивдоходность - по нашим оценкам, банк может выплатить около 39 руб./акцию за 2024 год; дивидендная доходность может составить около 16% к текущим ценам)", - указывает эксперт.

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