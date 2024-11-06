Индекс Мосбиржи, вероятно, начнет торги в среду с роста - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи, вероятно, начнет торговую сессию в среду с повышения, при этом его среднесрочная картина пока в целом остается негативной, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Фондовый рынок осторожничает на фоне геополитической и монетарной неопределенностей: активность пониженная, наблюдаемое трехдневное восстановление индекса Мосбиржи с осеннего минимума пока не меняет среднесрочной негативной картины. Краткосрочно все же больше шансов наверх - технически у индекса есть межсессионный "гэп" от 25 октября, оставшийся после повышения ключевой ставки ЦБ на уровне 2660 пунктов. До него осталось чуть более +1,5%, - пишет аналитик в обзоре. - На фоне резкого подъема утренних фьючерсов в США открытие российского рынка, скорее всего, произойдет с повышением. По данным экзитполов, предварительно на выборах президента США лидирует Трамп, и это приводит к бурному росту мировых рисковых активов, включая цифровые валюты. Для участников отечественного рынка с возможной сменой власти в Штатах связаны робкие надежды на изменение риторики и подходов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.