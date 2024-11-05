Рубль вряд ли заметно отреагирует на снижение продаж валюты ЦБ в ноябре - Райффайзенбанк

Рубль вряд ли заметно отреагирует на снижение продаж валюты ЦБ в ноябре, полагают аналитики Райффайзенбанка.

"Согласно расчетам Минфина, в ноябре объем нефтегазовых допдоходов должен составить 105,1 млрд руб. Это меньше, чем в октябре (168,7 млрд руб.), несмотря ни на рост цен на нефть, ни на ослабление курса рубля, - отмечают эксперты в комментарии. - Впрочем, это неудивительно, как минимум, потому, что фактическая экспортная цена сейчас реагирует на изменение биржевых котировок довольно медленно, с лагами, а потому изменение цен за месяц может быть вообще незаметно для поступления доходов в моменте. С учетом ежемесячной корректировки (-17,6 млрд руб.), объем регулярных покупок валюты и золота в ноябре составит 87,5 млрд руб. (4,2 млрд руб./день)".

По оценке аналитиков Райффайзенбанка, с корректировкой на продажи валюты (8,4 млрд руб./день), которые ЦБ ежедневно осуществляет для "зеркалирования" прошлых трат ФНБ, регулятор останется нетто-продавцом валюты на рынке (в объеме 4,2 млрд руб./день), что немного меньше, чем месяцем ранее (5,3 млрд руб./день). Учитывая небольшие объемы продаж, валютный рынок вряд ли отреагирует на их сокращение, уверены эксперты.

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