Потенциал роста акций ММК составляет 43% на горизонте года - "Т-Инвестиции"

Потенциал роста акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) составляет 43% на горизонте года, отмечается в комментарии "Т-Инвестиций".

"Выручка компании в 3К24 упала на 18% кв/кв вслед за падением объемов производства на 27% кв/кв. EBITDA упала сильнее выручки (- 27% кв/кв), а маржинальность по ней опустилась до 20% (с 22,5% кварталом ранее). Ожидаем, что финансы компании будут под давлением в ближайшие как минимум два квартала из-за вероятного дальнейшего повышения ключевой ставки и сезонного сокращения спроса на стальную продукцию в зимний период. В дальнейшем ждем постепенного восстановления вслед за снижением ключевой ставки", - пишут аналитики.

По их оценке, сейчас бумаги ММК торгуются с заметным дисконтом к средним историческим уровням: форвардный мультипликатор EV/EBITDA (учитывает прогнозы на следующие 12 мес.) составляет 2x, тогда как средний исторический уровень - около 3x.

"Наш текущий таргет для акций компании на уровне 51 руб./акция также предполагает значительный потенциал роста на горизонте года (+43%), - отмечают стратеги сервиса. - Однако мы считаем, что бумаги ММК будут показывать слабую динамику в ближайшие несколько месяцев на фоне низкого спроса на сталь и объемов ее выплавки, а также прогнозируемых низких дивидендов за второе полугодие 2024-го. Поэтому мы придерживаемся рекомендации "держать" для акций ММК".

При этом акции компании, на взгляд экспертов "Т-Инвестиций", могут стать вновь интересны для покупки ближе к началу цикла снижения процентных ставок в стране, так как это должно привести к восстановлению спроса на стальную продукцию.

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