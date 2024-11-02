"Финам" установил прогнозную цену акций AbbVie на уровне $247,5 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста в размере 21,6% и рейтингу "покупать", сообщается в материале инвесткомпании.

"Акции американской биофармкомпании AbbVie с начала года показывают рост с опережением рынка и сектора - доходность в размере 31% YTD, отчетность за 3К стала подтверждением перспектив роста компании, - отмечает аналитик Зарина Саидова. - Сокращение продаж устаревающего препарата Humira заложено в прогнозы, и даже с учетом потерь выручки от блокбастера эмитент выглядит фундаментально недооцененным. Стремительный рост продаж более новых препаратов Skyrizi и Rinvoq вселяет оптимизм, равно как и перспективы открытий AbbVie в области лечения психических заболеваний".

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