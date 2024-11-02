Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Татнефти на уровне "держать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "Татнефти" на уровне "держать", сообщается в комментарии аналитика Кирилла Бахтина.

"Чистая прибыль "Татнефти " за 3К24 по РСБУ составила 54 млрд руб. Финансовый результат по РСБУ важен в данном случае, потому что служит базой для расчета промежуточных дивидендов "Татнефти", - пишет эксперт. - Мы считаем новость незначительно негативной для динамики акций "Татнефти", поскольку размер фактической прибыли за квартал оказался на 8% ниже оценки рынка. Пока остается вопросом, какой процент чистой прибыли будет направлен на выплату дивидендов - за 1П24 на дивиденды было направлено 75% прибыли. При таком же коэффициенте выплата дивиденд за 3К24 составит 17,4 руб./акцию (умеренная дивидендная доходность 3,3%). Мы считаем, что в текущих условиях компания распределяет в виде дивидендов почти весь свободный денежный поток".

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