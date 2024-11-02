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02 ноября 2024 года 16:44
Торговый диапазон для пары рубль/юань на ноябрь составляет 13,2-13,7 руб. - УК "Первая"
Торговый диапазон для пары рубль/юань на ноябрь составляет 13,2-13,7 руб./юань, для пары рубль/доллар - 94-98 руб./$1, полагает аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. "Российская валюта начинает месяц со снижения, а биржевая котировка CNYR/RUB превышает 13,6 руб./юань, - отмечает эксперт в комментарии. - Против рубля с начала сентября играют низкие цены на нефть - временное ухудшение конъюнктуры на рынке нефти создает негативный фон для краткосрочных перспектив рубля. Кроме того, ослаблению рубля способствует смягчение нормативов по возврату валютной выручки, которое упрощает расчеты за импорт. Объем импорта, согласно текущей статистике, не снижается, что также является одним из факторов ослабления рубля. Не исключено, что снижение курса национальной валюты также может быть обусловлено оттоком капитала". Высокие процентные ставки, в свою очередь, ограничивают ослабление рубля, повышая привлекательность рублевых активов и сдерживая спрос на импорт, подчеркивает Ващелюк. "Кроме того, в условиях снижения цен на нефть уменьшается объем иностранной валюты, которую покупает Минфин в рамках бюджетного правила, - добавляет аналитик. - Это также снижает давление на рубль. В ноябре курс доллара, вероятно, будет находиться в диапазоне 94-98 руб., курс юаня - 13,2-13,7 руб.". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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