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02 ноября 2024 года 14:14
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Visa
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Visa Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $338 за штуку, что предполагает потенциал роста на 16,6%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы бизнеса Visa, несмотря на значительные макроэкономические и геополитические риски, - пишет эксперт. - Прогнозы по-прежнему предполагают сохранение позитивной экономической динамики в основных странах и регионах мира в ближайшие годы, и Visa продолжит чувствовать себя весьма уверенно в финансовом плане, выигрывая от продолжения повышения глобальной экономической активности. Долгосрочные перспективы роста Visa выглядят неплохо и связаны с дальнейшей экспансией безналичных платежей в мире". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-VISA-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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