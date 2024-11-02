Цена газа спот на TTF может упасть ниже $400 за тыс. куб. м до конца года - Freedom Finance Global

Цена газа спот на TTF может упасть ниже $400 за тыс. куб. м до конца текущего года, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"По состоянию на начало ноября 2024 года подземные газовые хранилища (ПГХ) в странах ЕС заполнены на 95,2%, согласно данным GIE (Gas Infrastructure Europe). Общий объем запасов составляет более 105,6 млрд кубометров, что превышает целевой уровень ЕС в 90% на эту дату. Это позволит Европе уверенно пройти зимний отопительный сезон даже при возможных форс-мажорных обстоятельствах, поскольку запасов газа уже достаточно на минимум четыре месяца без дополнительной закачки", - пишет эксперт.

Текущий уровень наполненности ПГХ, по мнению Чернова, выглядит минимальным в сравнении с предыдущими годами, что объясняется эффектом высокой базы: в прошлом, на фоне геополитических напряжений с основным экспортером газа, ЕС активно наращивал запасы, чтобы избежать риска дефицита.

"Ранее прогнозы погоды играли ключевую роль в оценке спроса на газ в отопительный сезон, но сейчас уже очевидно, что предложение будет превышать спрос, - считает аналитик. - Промышленное производство в Германии сокращается, поскольку заводы, особенно в автомобильной отрасли, закрываются из-за высоких энергетических затрат. Ожидаем, что до конца текущего года цены на газ в Европе на крупнейшем хабе TTF в Нидерландах снизятся ниже $400 за тыс. кубометров, что означает как минимум 10%-ное падение по сравнению с текущими уровнями. Теплая для этого времени года погода будет этому способствовать".

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