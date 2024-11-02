Фундаментальных факторов для укрепления рубля недостаточно - БКС Экспресс

Фундаментальных факторов для укрепления рубля в данное время недостаточно, полагает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Рубль в пятницу потерял 0,6% относительно биржевого юаня, пара CNY/RUB закрылась под 13,66. Формально максимумы октября не обновлены, а техническая перекупленность инвалюты сохраняется, - пишет эксперт. - Правда, фундаментальных факторов за укрепление рубля недостаточно. Жесткая ДКП ЦБ обычно поддерживает рубль, но нацвалюта, несмотря на рекордное повышение ключевой ставки, по-прежнему на годовом дне. Здесь больше играют негативные факторы курса рубля: от снижения экспорта и восстановления импорта, до сокращения нормативов репатриации выручки экспортеров и сжатия ЦБ юаневой ликвидности".

Относительно внебиржевых доллара и евро рубль также ослаб: доллар обновил максимумы года - 97,44 руб./$1, а евро подорожал на 0,3% до 105,84 руб./EUR1. По оценкам Зельцера, инвалюты перекуплены, а рубль перепродан, и до конца года курсы видятся аналитику на 2% ниже текущих.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.