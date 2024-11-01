Акции НОВАТЭКа сохраняют большой потенциал роста в долгосрочной перспективе - Freedom Finance Global

Акции "НОВАТЭКа" сохраняют большой потенциал роста в долгосрочной перспективе, но сейчас их покупать нецелесообразно, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Стоимость акций "НОВАТЭКа" снижается пять недель подряд из-за новых санкций против проекта Арктик СПГ-2, - отмечает эксперт в комментарии. - 1 ноября котировки акций снизились еще на 0,5%, отреагировав на публикацию результатов по РСБУ за девять месяцев 2024 года: выручка компании за отчетный период выросла на 15,5% г/г, до 663,55 млрд руб., но чистая прибыль сократилась в 1,67 раза, до 242,16 млрд руб. Прибыль до налогообложения уменьшилась на 40,4%г/г, до 279,98 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 7%, до 266 млрд руб.".

Также аналитик указывает, что компания сталкивается с нехваткой транспортных мощностей: судостроительная верфь Звезда не может в срок завершить строительство ледового танкера, перенеся окончание проекта на 2025 год. Белее того, в ЕС анонсировали тщательную проработку 15-пакета санкций в отношении российского СПГ.

"Снижение чистой прибыли и усиление санкционного давления резко сокращает возможности компании в отношении дивидендных выплат, а также оказывает дополнительное давление на стоимость ее акций, - резюмирует Чернов. - На этом фоне рекомендовать бумаги "НОВАТЭКа" к покупке на сегодня нецелесообразно. Однако в долгосрочной перспективе они сохраняют большой потенциал роста".

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