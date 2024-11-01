.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" повысил целевую цену акций Bitwise Crypto Industry Innovators ETF до $19,55
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
01 ноября 2024 года 18:31
"Финам" повысил целевую цену акций Bitwise Crypto Industry Innovators ETF до $19,55
"Финам" повысил целевую цену акций Bitwise Crypto Industry Innovators ETF с $16,39 до $19,55 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 21,1% с текущих уровней, говорится в материале инвесткомпании. "В начале сентября мы отмечали, что фонд BITQ все еще интересен для инвестиций и дает возможность нового входа в позицию, - напоминает аналитик Никита Степанов. - Спустя почти два месяца котировки фонда пришли к нашей целевой цене, а итоговая доходность составила более 50%. Однако криптовалютный рынок продолжает быть интересным, так как криптоцикл еще не закончен. Помимо этого, ФРС начала снижать ключевую ставку, что может сыграть на пользу рисковым активам, так как это высвободит часть ликвидности на рынок. В связи с этими факторами мы ожидаем продолжения роста котировок". Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) - биржевой инвестиционный фонд открытого типа, повторяющий динамику индекса Bitwise Crypto Innovators 30. Индекс разработан для оценки эффективности компаний, лидирующих в быстроразвивающейся криптоэкономике. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-ETF-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
01 ноября 2024 года 19:03
Акции НОВАТЭКа сохраняют большой потенциал роста в долгосрочной перспективе - Freedom Finance Global
Акции "НОВАТЭКа" сохраняют большой потенциал роста в долгосрочной перспективе, но сейчас их покупать нецелесообразно, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Стоимость акций "НОВАТЭКа" снижается пять недель подряд из-за новых санкций против проекта Арктик СПГ-2, - отмечает... читать дальше
.01 ноября 2024 года 18:03
Цена нефти в ноябре может стабилизироваться на уровнях около $74 за баррель Brent, прогнозируют аналитики SberCIB Investment Research. "В октябре рынок опасался, что из-за конфликта с Израилем может пострадать нефтяная инфраструктура Ирана, и цена нефти уходила выше $80/барр., но геополитическая... читать дальше
.01 ноября 2024 года 17:27
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив акций "Татнефти" и подтверждают целевую цену на уровне 800 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на горизонте 12 месяцев 45% без учета дивидендов, отмечается в комментарии аналитика Александры Прытковой. "Выручка "Татнефти" первом... читать дальше
.01 ноября 2024 года 16:52
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную цену акций ПАО "ИВА" (головная структура группы компаний IVA Technologies) на уровне 323 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой. "Компания раскрыла некоторые операционные и финансовые показатели за... читать дальше
.01 ноября 2024 года 16:20
Акции "Полюса" привлекательны для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Ведущая российская золотодобывающая компания "Полюс" произвела первую тонну золота из руды Сухого Лога, являющегося крупнейшим месторождением золота в России и одним из... читать дальше
.01 ноября 2024 года 15:47
Вероятный курс рубля на конец 2024 года - около 95 руб./$1 и 13,3 руб./юань, полагает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. "В последние несколько недель рубль сильно подешевел, и значительное колебание курса инвесторы, на наш взгляд, приняли как данность, - пишет... читать дальше
.01 ноября 2024 года 15:15
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций ConocoPhillips и целевую цену $108,7 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 0,7% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. " Финансовые результаты ConocoPhillips за третий квартал оказались немного лучше ожиданий рынка,... читать дальше
.01 ноября 2024 года 14:41
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "ИВА" (головная структура группы компаний IVA Technologies) с целью 220 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: 198 рубля, говорится в комментарии инвестиционной... читать дальше
.01 ноября 2024 года 13:50
Альфа-банк повысил прогноз цены на золото с $2500 до $2800 за тройскую унцию в 2025 году, а также с $2600 до $3000 за тройскую унцию в 2030 году, сообщается в материале аналитиков. Цены на желтый драгметалл неуклонно растут, устанавливая новые исторические рекорды: c начала 2024 года золото уже... читать дальше
.01 ноября 2024 года 13:17
Индекс S&P 500, вероятно, проведет торговую сессию пятницы в диапазоне 5650-5765 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Большинство фьючерсов на основные индексы акций США склонны к возвращению в "зеленый сектор". Это говорит о возможности отскока. С учетом... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.