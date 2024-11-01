Цена нефти в ноябре может стабилизироваться на уровнях около $74/барр. - SberCIB

Цена нефти в ноябре может стабилизироваться на уровнях около $74 за баррель Brent, прогнозируют аналитики SberCIB Investment Research.

"В октябре рынок опасался, что из-за конфликта с Израилем может пострадать нефтяная инфраструктура Ирана, и цена нефти уходила выше $80/барр., но геополитическая премия исчезла так же быстро, как и появилась, - пишут аналитики. - Полагаем, что в ноябре волатильность на рынке вырастет ближе к концу месяца. Снижение ставки ФРС поддержит котировки, но индикаторы силы спроса на нефть в 4К24 останутся слабыми. Так же ОПЕК+ может отложить рост добычи, а решения по этому вопросу принять 1 декабря".

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