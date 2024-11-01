"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций Татнефти

"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив акций "Татнефти" и подтверждают целевую цену на уровне 800 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на горизонте 12 месяцев 45% без учета дивидендов, отмечается в комментарии аналитика Александры Прытковой.

"Выручка "Татнефти" первом полугодии 2024-го выросла на 49% г/г за счет увеличения цен на нефть и ослабление рубля на 17% г/г и вопреки снижению объемов добычи на фоне ограничений ОПЕК+, - отмечает эксперт. - По итогам всего года ждем роста выручки на 15% г/г. То есть второе полугодие 2024-го может быть слабее первого из-за высокой базы прошлого года, снижения объемов добычи и цен на нефть, сужения крэк-спредов в сегменте нефтепереработки. При этом даже рост выручки на 15% г/г по итогам года позволит компании показать рекордный уровень доходов (почти 1,6 трлн руб.). В дальнейшем темпы роста выручки могут замедлиться из-за снижения цен на нефть и ограничений на добычу, которые будут частично сохраняться в 2025-м".

По оценкам аналитика брокера, в ближайшие годы компания может выплачивать около 70% чистой прибыли, за весь 2024 год компания, вероятно, выплатит около 90 руб./акция: доходность к текущей цене - около 16%.

"Напомним, что за первое полугодие "Татнефть" уже выплатила дивиденды в размере 38,2 руб./акция. В следующем году ждем сохранения дивидендной доходности около 16% - это самый высокий уровень среди игроков нефтегазового сектора, - указывает Прыткова. - Сейчас акции "Татнефти" торгуются с форвардным мультипликатором EV/EBITDA (учитывает прогноз на 2024 год) на уровне 2,7х, что предполагает дисконт более 40% к историческому уровню. Однако среди российских нефтяных компаний "Татнефть" имеет одну из самых высоких рыночных оценок по мультипликаторам".

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