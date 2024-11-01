ПСБ подтверждает прогнозную цену акций IVA Technologies на уровне 323 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную цену акций ПАО "ИВА" (головная структура группы компаний IVA Technologies) на уровне 323 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой.

"Компания раскрыла некоторые операционные и финансовые показатели за 9М24. Выручка выросла на 52% г/г, до 1,4 млрд руб. В 3 квартале рост составил 63% г/г. Такая динамика обусловлена тем, что основной доход компания получает ближе к концу года. Повышению выручки способствовали увеличение доходов от продажи ПО и лицензий, а также сервисных услуг. При этом количество партнеров выросло на 36% г/г, а количество клиентов достигло 562 компании, увеличившись на 32%", - пишет эксперт.

Стратег банка считает IVA Technologies перспективной компанией в текущих условиях ухода иностранных конкурентов. "Она выигрывает за счет развития мультипродуктовости, многоуровневой дистрибуции и стратегии экспансии на внешние рынки, - отмечает Крылова. - Справедливая цена акций - 323 руб. на горизонте 12 месяцев".

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