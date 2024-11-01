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01 ноября 2024 года 13:17
S&P 500, вероятно, проведет торги пятницы в диапазоне 5650-5765п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, проведет торговую сессию пятницы в диапазоне 5650-5765 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Большинство фьючерсов на основные индексы акций США склонны к возвращению в "зеленый сектор". Это говорит о возможности отскока. С учетом значимых релизов по рынку труда и смешанной реакции на отчеты Apple Inc. и Amazon.com Inc. прогнозируем высокий уровень волатильности. Баланс рисков оцениваем как нейтральный, не исключая возможность коррекции при сильном отчете по рынку труда. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5650-5765 пунктов", - пишет эксперт в обзоре. Также Мильчакова отмечает, что в технической картине индекса S&P 500 в четверг произошли сразу несколько неблагоприятных для "быков" изменений. Торги закрылись ниже локальной восходящей трендовой линии и 20-дневной скользящей средней, RSI опустился ниже 50 пунктов. "Следим за движениями индекса широкого рынка около 50-дневной скользящей средней, проходящей в районе 5700 пунктов. Пробой и закрепление ниже этой отметки будет способствовать углублению коррекции. Поддержка бенчмарка находится на уровне 5670 пунктов", - указывает аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ/АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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