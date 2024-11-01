Акции "Ренессанс страхования" сохраняют привлекательность для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Группа "Ренессанс страхование" сохраняют привлекательность для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Бизнес Группы осуществляет деятельность на быстрорастущем рынке страхования, и она продолжает увеличиваться в размере, в том числе за счет приобретения новых активов. Высокая ключевая ставка позволяет компании получать повышенные купонные доходы по новым купленным облигациям, а в случае смягчения денежно-кредитной политики Банка России в 2025 году мы ожидаем увеличение доходов от переоценки тела финансовых активов эмитента", - пишут эксперты в обзоре.

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