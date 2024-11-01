Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций "ЭЛ5-Энерго" с прогнозной стоимостью на уровне 0,9 рубля за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Анастасии Егазарян.

"Несмотря на то, что наши ожидания по EBITDA и чистой прибыли эмитента за 9М24, как оказалось, не вполне соответствуют реальности, мы считаем результаты в целом нейтральными и полагаем, что после завершения ремонтных работ в 4К24 маржинальная прибыль компании увеличится, а топливные расходы снизятся", - указывает эксперт.

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