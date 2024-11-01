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01 ноября 2024 года 10:38

"Финам" сохраняет прогнозную цену акций AMD на уровне $151

"Финам" сохраняет прогнозную цену акций Advanced Micro Devices (AMD) на уровне $151 за штуку, рейтинг - "держать", сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Инвесторы негативно восприняли квартальный отчет эмитента, хотя выручка и чистая прибыль производителя чипов превзошли ожидания. Недостаточно впечатлил прогноз руководства AMD по выручке в 4К24. Компания продолжает успешно зарабатывать на растущем интересе к ИИ-технологиям, продемонстрировав очередной сильный квартал в сегменте чипов для дата-центров. Тем не менее мы сохраняем осторожный взгляд на акции из-за усиливающейся конкуренции на рынке микроэлектроники, - пишет эксперт. - Оценили бумагу, используя сравнительный метод по мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и EV/Sales NTM, а также модель дисконтированных денежных потоков (DCF). На данный момент потенциал роста стоимости составляет 4,9%".

Advanced Micro Devices - крупный американский производитель микроэлектроники, специализирующийся на центральных (CPU) и графических (GPU) процессорах.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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