Особых триггеров для роста цены бумаг Fix Price нет - ПСБ

Особых триггеров для роста котировок бумаг Fix Price пока не видно, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Лаура Кузнецова.

"Компания представила операционные и финансовые результаты за 9М24. Позитивно оцениваем их. Эмитент сохраняет прибыльность, оставаясь бенефициаром более экономного поведения потребителей. На руку играет и нулевая долговая нагрузка, особенно значимая в условиях высоких ставок, - пишет эксперт в комментарии. - Тем не менее мы не видим особых триггеров для роста котировок бумаг. Компания имеет иностранную регистрацию и не лишена инфраструктурных рисков, а дивиденды довольно скромные".

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