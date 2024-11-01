"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Incyte Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $81,3 за штуку, что предполагает потенциал роста 10%, на фоне опубликованной эмитентом отчетности за третий квартал 2024 года, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Биофармкомпания вполне успешно отчиталась за третий квартал, превзойдя прогнозы по выручке и показав чистую прибыль вровень с ожиданиями, при этом наибольший интерес представляют новости по части R&D - за последний квартал эмитенту удалось добиться значимых успехов в плане одобрений FDA, подачи новых заявок в регулятивные органы и результатов клинических испытаний, - отмечает эксперт. - На наш взгляд, перспективы новых одобрений препаратов Incyte все еще не заложены в полной мере в динамику акций, несмотря на то что они успели подорожать на 38% за период с выпуска нашей первоначальной инвестиционной идеи в апреле. Бумаги по-прежнему выглядят недооцененными с фундаментальной точки зрения - торгуются с дисконтом в размере 10% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и P/S на двенадцать месяцев вперед".

Incyte Corp. - биофармацевтическая компания, занимающаяся поиском, разработкой и коммерциализацией препаратов в области гематологии, онкологии, а также для лечения воспалительных и аутоиммунных заболеваний.

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