"Финам" присвоил рейтинг "покупать" привилегированным акциям "Транснефти" с целевой ценой 1691 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 35,1% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

"Бизнес "Транснефти" является защитным и имеет понятные долгосрочные перспективы роста выручки, - отмечает аналитик Сергей Кауфман. - При этом на фоне накопленной значительной чистой денежной позиции "Транснефть" является одной из немногих компаний, выигрывающих от жесткой ДКП. Кроме того, "Транснефть" имеет прогнозную дивидендную доходность 15,1% и оценивается всего в 1,4 EV/EBITDA 2024E. Несмотря на ряд положительных факторов, привилегированные акции "Транснефти" в последние полгода корректировались вместе с рынком, что, на наш взгляд, создает возможность для покупки".

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