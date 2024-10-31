Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Edison International и целевую цену на уровне $80,4 за штуку, что соответствует потенциалу снижения на 3% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Отчет Edison International за III квартал 2024 года показал сильные результаты: выручка и чистая прибыль превзошли ожидания рынка, - отмечает аналитик Гордей Смирнов. - В июле - сентябре компания смогла добиться компенсаций от регуляторов на покрытие ущерба от природных катастроф 2017-2018 годов, что укрепило долгосрочные прогнозы по прибыли. В начале 2025 года Edison также ожидает решения по тарифам, которое определит объем и направления ее инвестиционной программы до 2028 года. Несмотря на положительные финансовые результаты, целевая цена по акциям компании остается прежней, учитывая неопределенность в отношении будущих тарифных доходов".

Edison International - калифорнийский электроэнергетический холдинг.

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