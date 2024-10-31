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31 октября 2024 года 16:31
"Финам" сохраняет рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка и сохраняет целевую цену на уровне 356,5 руб. для обоих типов бумаг, что предполагает потенциал роста более 48% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Результаты Сбера за III квартал оказались довольно сильными, немного выше наших и рыночных ожиданий по чистой прибыли, - отмечает эксперт Игорь Додонов. - Они подтверждают наш тезис о том, что ведущий банк страны благодаря своему положению в секторе и эффективной бизнес-модели продолжает достаточно уверенно чувствовать себя в финансовом плане, несмотря на замедление розничного кредитования из-за высоких ставок и мер ЦБ по "охлаждению" данного сегмента, а также завершения госпрограммы льготной ипотеки. Наша оценка справедливой стоимости акций Сбера формируется путем сравнения с аналогами EM по коэффициентам P/B и P/E NTM, с применением 10%-го дисконта за страновые риски РФ". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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