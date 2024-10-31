"Велес Капитал" подтверждает прогнозную цену бумаг Fix Price на уровне 437 руб

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для расписок Fix Price с целевой ценой 437 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Ритейлер Fix Price представил свои операционные и финансовые результаты за 3К24, которые оказались слабее наших прогнозов и ожиданий рынка, - пишет эксперт. - Выручка увеличилась на 5,7% г/г, что почти в 2 раза ниже показателя за апрель-июнь. Рентабельность EBITDA снизилась на 3,1 п.п. г/г в силу значительного увеличения расходов на персонал. Эта статья затрат выросла по итогам периода более чем на 3 п.п. г/г в процентах от выручки. Менеджмент компании в релизе еще раз подтвердил, что рассматривает возможность получения листинга для основного операционного актива группы с последующим переходом на этот уровень владения для миноритарных акционеров. Наша текущая рекомендация для расписок Fix Price - "покупать" с целевой ценой 437 руб. за бумагу".

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