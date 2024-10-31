"ВТБ Мои Инвестиции" добавили HeadHunter в топ-10 российских акций

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции обновили состав Топ-10 акций российских компаний, добавив акции МКПАО "Хэдхантер" и исключив бумаги "Группы Позитив", сообщается в материале брокера.

Текущий состав топ-списка: "Полюс", "Газпром", "Группа Астра", "РусАл", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Московская биржа", "Хэдхантер", "Яндекс", Сбербанк.

"Добавляем бумаги "Хэдхантер" в ожидании позитивных катализаторов: выплаты накопленного дивиденда (доходность - 21%) и публикации хороших финансовых результатов за 3-й квартал", - отмечает инвестиционный стратег брокера Станислав Клещев. - При этом мы исключили из подборки акции "Группы Позитив". Результаты Группы за 3-й квартал вряд ли окажут позитивное влияние на цену бумаг. В числе причин - растущие ставки и смещение основной доли продаж на 4-й квартал при равномерно распределённых расходах в течение всего года"".

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