"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг Fix Price

"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив котировок бумаг Fix Price, сообщается в материале аналитиков брокера.

Представитель продовольственного ритейла опубликовал ожидаемо слабые операционные и финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2024 года, констатируют эксперты.

CEO эмитента также сообщил, что компания рассматривает опцию получения листинга для операционного актива группы с возможностью перехода на этот уровень владения для миноритарных акционеров. Аналитики "Т-Инвестиций" считают, что это подразумевает размещение акций российской дочерней компании на Московской бирже, а также последующее предложение об обмене расписок Fix Price на акции ее операционной российской "дочки". Такой вариант поможет снять инфраструктурные риски с российских акционеров, а также упростит процесс получения дивидендов, отмечают эксперты брокера.

"Тем не менее мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги Fix Price. Компания продолжает терять трафик из-за неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры, а также роста конкуренции со стороны маркетплейсов и других продовольственных ритейлеров", - указывают аналитики "Т-Инвестиций".

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