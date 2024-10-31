.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Вероятны колебания S&P 500 в диапазоне 5750-5825п в четверг - Freedom Finance Global
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
31 октября 2024 года 13:32
Вероятны колебания S&P 500 в диапазоне 5750-5825п в четверг - Freedom Finance Global
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5750-5825 пунктов на торгах в четверг, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Сакен Исмаилов. "Фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют негативную динамику. На внешних площадках также наблюдается снижение. Мы оцениваем баланс рисков на предстоящую сессию как негативный и прогнозируем повышенный уровень волатильности. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5750-5825 пунктов", - указывает эксперт в обзоре инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ/АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
31 октября 2024 года 19:01
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" привилегированным акциям "Транснефти" с целевой ценой 1691 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 35,1% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. "Бизнес "Транснефти" является защитным и имеет понятные долгосрочные... читать дальше
.31 октября 2024 года 18:35
Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Edison International и целевую цену на уровне $80,4 за штуку, что соответствует потенциалу снижения на 3% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Отчет Edison International за III квартал 2024 года показал сильные результаты:... читать дальше
.31 октября 2024 года 18:01
Индекс Мосбиржи может опуститься в ноябре ниже 2500 пунктов и затем приступить к восходящей коррекции, допускает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российскому фондовому рынку предстоит провести заключительный месяц осени в ожидании новых ужесточений денежно-кредитной... читать дальше
.31 октября 2024 года 17:31
Финам" подтверждает рейтинг акций "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") на уровне "покупать" с целевой ценой 1197 рублей за бумагу, что соответствует потенциалу роста 38,1%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Операционные показатели "Мать и дитя" за 3К24... читать дальше
.31 октября 2024 года 17:00
"Солид Брокер" понизил целевую цену обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка до 340 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании. "Отчет Сбера за 3К24 и конференц-звонок с менеджментом не принесли сюрпризов - результаты по-прежнему сильные, - отмечают... читать дальше
.31 октября 2024 года 16:31
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка и сохраняет целевую цену на уровне 356,5 руб. для обоих типов бумаг, что предполагает потенциал роста более 48% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Результаты Сбера за... читать дальше
.31 октября 2024 года 16:01
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для расписок Fix Price с целевой ценой 437 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Ритейлер Fix Price представил свои операционные и финансовые результаты за 3К24, которые оказались слабее наших... читать дальше
.31 октября 2024 года 15:32
ЦБ РФ может повысить ключевую ставку до 23% на декабрьском заседании, если тренд на усиление инфляционных ожиданий сохранится, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Рост цен за неделю обновил максимумы с начала июля, ускорившись до 0,27% с 0,2% неделей ранее. Годовой уровень... читать дальше
.31 октября 2024 года 15:01
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 260 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,3%, стоп-приказ: 238,9 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики обратили внимание на... читать дальше
.31 октября 2024 года 14:31
Аналитики ВТБ Мои Инвестиции обновили состав Топ-10 акций российских компаний, добавив акции МКПАО "Хэдхантер" и исключив бумаги "Группы Позитив", сообщается в материале брокера. Текущий состав топ-списка: "Полюс", "Газпром", "Группа Астра", "РусАл", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Московская биржа",... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.