"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций РусГидро

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив котировок акций "РусГидро", сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова.

"Эмитент раскрыл результаты за III квартал 2024 года по РСБУ. В отчете отражены показатели материнской компании (без Дальнего Востока). Чистый долг вырос до 345 млрд руб., при этом его значительная часть имеет плавающую ставку, что ставит "РусГидро" в уязвимое положение из-за роста стоимости ее долга. Мы сохраняем негативный взгляд на бумагу, учитывая существенную инвестпрограмму и отсутствие дивидендов", - указывает эксперт.

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