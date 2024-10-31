ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 371 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 371 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Алексея Головинова.

"Сохраняем прогноз по прибыли эмитента по 2024 году в 1,6 трлн рублей. В таком случае банк сможет выплатить дивиденд в размере 35,4 рубля на акцию (доходность составит около 14,7%)", - отмечает эксперт.

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