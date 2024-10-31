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31 октября 2024 года 11:29
"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций "ВИ.ру"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив котировок акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру"), сообщается в материале аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова. "Эмитент раскрыл операционные результаты за III квартал. Рост чека и числа заказов, по нашей оценке, предполагает увеличение выручки в 3К24 на 20% - почти на уровне мая-июня (24%). Компания устранила ключевую причину замедления роста в 2024 году, расширив используемые складские площади. Поэтому рассчитываем на ускорение роста в IV квартале и хорошие результаты в 2025 году. Считаем оценку в 8х Р/Е 2025п привлекательной и позитивно смотрим на акции "ВсеИнструменты.ру", - пишут эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВСЕ/ИНСТРУМЕНТЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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