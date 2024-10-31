Инвесткейс МДМГ представляет интерес в текущих условиях - ПСБ

Инвестиционный кейс "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") представляет интерес в текущих условиях, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Бумаг эмитента выросли в цене более чем на 4% в среду на новостях о том, что компания допускает еще одну, уже третью, выплату дивидендов в 2024 году. По данным на конец третьего квартала у МДМГ на счетах почти 5 млрд руб., то есть теоретически дивиденд может быть 65,5 руб./акцию, доходность - 7,5%. Мы считаем, что в текущих условиях инвестиционный кейс компании интересный. Операционные данные за 3К24 показали рост выручки на 21,8% г/г, до 8,2 млрд руб. Растут количество амбулаторных посещений и средний чек (LFL) как в Москве, так и в регионах. "Мать и Дитя" развивается органически, открывает новые клиники и медцентры, что трансформируется в уверенный рост показателей и позволяет делиться прибылью с акционерами", - указывают эксперты в обзоре.

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