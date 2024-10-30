Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Alphabet до $210

Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Alphabet Inc. до $210 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сакена Исмаилова.

"Мы позитивно оцениваем результаты Alphabet за 3 квартал финансового года: выручка и чистая прибыль превысили консенсус, - пишет эксперт. - Компании подтверждает статус лидирующего интернет-поисковика и упрочивает это положение благодаря внедрению инструментов ИИ в поисковые сервисы. Это позволяет увеличивать вовлеченность пользователей и количество запросов. За счет ИИ повышается эффективность таргетированной рекламы на платформах Google. На этом фоне усилился спрос со стороны рекламодателей и выросли доходы рекламного сегмента. Облачное направление также выигрывает от интеграции в технологии ИИ-продуктов и увеличению числа клиентов. Alphabet продолжает оптимизировать затраты и наращивать маржу. Считаем, что компании удается монетизировать инвестиции в ИИ".

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