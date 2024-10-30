Дивидендный фактор добавляет привлекательности акциям Группы ЛСР по сравнению с конкурентами - "Велес Капитал"

Дивидендный фактор добавляет привлекательности акциям "Группы ЛСР" по сравнению с конкурентами, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Компания отчиталась в октябре о получении прибыли по РСБУ за 9 месяцев в размере 28,4 млрд руб. против 32,85 млрд руб. годом ранее - неплохой результат с учетом общего замедления продаж на рынке жилья после отмены льготной ипотеки, - отмечает эксперт в комментарии. - Застройщик при этом выгодно отличается от своих конкурентов в РФ выплатой итоговых дивидендов. За 2024 год ЛСР заплатил 100 руб. на акцию, что по ценам мая текущего года предполагало доходность почти 9%".

С технической точки зрения акции ЛСР в осенний период восстанавливаются от достигнутого в сентябре минимума с мая 2023 года при улучшении сигналов дневного и недельного графиков, не исключающих развития роста, указывает Кожухова.

"Фундаментально ситуация в секторе недвижимости во 2-м полугодии текущего года, скорее всего, останется непростой, а восстановление акций вероятно будет наблюдаться в случае оптимизма на всем российском фондовом рынке. Дивидендная составляющая при любом сценарии будет добавлять привлекательности ЛСР по сравнению с конкурентами", - прогнозирует аналитик.

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