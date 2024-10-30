Вероятны колебания S&P 500 в диапазоне 5765-5900 пунктов в среду - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5765-5900 пунктов на торгах в среду при высокой волатильности, полагает аналитик Freedom Finance Global Айдын Сейтжапбар.

Фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют нейтральную динамику, констатирует эксперт. В экономическом календаре наиболее важным для инвесторов релизом станет первая оценка ВВП США за третий квартал. Прогнозируемый рост на 3% г/г постепенно закладывался в котировки с первой декады сентября. Аналитик инвесткомпании считает этот ориентир слишком оптимистичным и не исключает, что фактический результат будет ниже.

"Прогнозируем высокий уровень волатильности при умеренно позитивном балансе рисков, - пишет Сейтжапбар. - Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5765-5900 пунктов. Техническая картина для S&P 500 не претерпела изменений. Продолжается развитие восходящего тренда, бенчмарк опирается на поддержку около 20-дневной скользящей средней. Индикатор RSI остается выше нейтральных 50 пунктов. Цель "быков" - тест уровня 5900".

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