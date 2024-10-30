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30 октября 2024 года 14:30
"БКС МИ" подтверждает топ-идею "Лонг в акциях Совкомфлота"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает топ-идею "Лонг в акциях "Совкомфлота", открытую 2 октября 2024 года, с ожидаемой совокупной доходностью 10% к концу текущего года, сообщается в материале аналитиков. "Подтверждаем топ-идею "Лонг "Совкомфлот"" с ожидаемой доходностью 10%. Бумага снизилась на 5,4%, но держится лучше рынка, который потерял 6,3% за период, - отмечают аналитики. - В краткосрочной перспективе главный катализатор роста - отчетность за III квартал в середине ноября. Объявление дивидендов за 9 месяцев 2024 года ближе к концу года тоже может стать катализатором для котировок. Ставки фрахта остаются достаточно высокими, а санкционные корабли постепенно возобновляют транспортировку". У экспертов "БКС МИ" фундаментально "позитивный" взгляд на акции "Совкомфлота" с целевой ценой 150 руб. за бумагу, хотя санкционные риски для компании, на их взгляд, сохраняются. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СОВКОМФЛОТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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