"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает топ-идею "Лонг в акциях "Совкомфлота", открытую 2 октября 2024 года, с ожидаемой совокупной доходностью 10% к концу текущего года, сообщается в материале аналитиков.

"Подтверждаем топ-идею "Лонг "Совкомфлот"" с ожидаемой доходностью 10%. Бумага снизилась на 5,4%, но держится лучше рынка, который потерял 6,3% за период, - отмечают аналитики. - В краткосрочной перспективе главный катализатор роста - отчетность за III квартал в середине ноября. Объявление дивидендов за 9 месяцев 2024 года ближе к концу года тоже может стать катализатором для котировок. Ставки фрахта остаются достаточно высокими, а санкционные корабли постепенно возобновляют транспортировку".

У экспертов "БКС МИ" фундаментально "позитивный" взгляд на акции "Совкомфлота" с целевой ценой 150 руб. за бумагу, хотя санкционные риски для компании, на их взгляд, сохраняются.

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